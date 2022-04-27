La Voz Kids: Así quedaron los equipos tras las primeras audiciones.

Durante la primera semana de la nueva temporada de La Voz Kids, los más pequeños han conquistado el escenario musical más importante de la televisión en México y el mundo.

Desde las primeras participaciones, nuestros queridos coaches han tenido que tomar complicadas decisiones para poder conformar su equipo, pues no ha sido sencillo dejar ir algunos talentos para poder seleccionar otros.

Sin duda, una de las cosas más sorprendentes ha sido la forma en que Joss Favela, Mau & Ricky, Paty Cantú y María León han tenido que convencer a los pequeños talentos para que se sumen a su equipo.

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Tras los primeros días de audiciones, los equipos de nuestros talentosos coaches van de la siguiente manera, recordemos que tienen que juntar 21 integrantes en sus equipos.

Así van los equipos de La Voz Kids

Hasta el momento el equipo más completo es el que ha formado Paty Cantú, pues ha logrado sumar el talento de Meredit Nicole, quien la atrapó con su interpretación de ‘La Mugrosita’.

José Antonio también se sumó al equipo de la tapatía al cantar ‘Solo otra vez’. En el segundo día de audiciones, Paty Cantú sumó a sus filas el talento de Cristopher Aberlardo, quien nos hizo cantar ‘A la antigüita’. También se quedó con Renata de la Torre y Constanza Navarro.

Por su parte, Mau & Ricky han logrado sumar a Carlos Paul, quien interpretó ‘No me quiero enamorar’. Itai Santana, también eligió a los hijos de Montaner.

En el segundo día de audiciones, lograron sumar a Naty Valdez, quien logró voltear a los coaches, pero ella eligió a Mau & Ricky. También sumaron a su equipo a Bozena Kwapisz.

El representante del regional mexicano, Joss Favela ha tenido dos grandes noches, al quedarse con el talento de Jade Nahomi y Santiago Pulido. Este martes, también se quedó con Omar Alfonso, quien logró voltear las sillas con su interpretación de ‘Nunca voy a olvidarte’ y a Keyla.

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Mientras que María León, sumó el primer día a Marian Lorette y este martes se quedó con el talento de Ian Alonso, quien brilló cantando ‘Si una vez’, también se quedó con el talento de Ximena y Job.