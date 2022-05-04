La Voz Kids: Así quedaron los equipos con pocos lugares por ocupar.

Las audiciones siguen en el escenario de La Voz Kids, donde los más pequeños salen a demostrar que tienen el talento necesario para convertirse en las nuevas estrellas de la música en nuestro país.

Pero en la segunda semana del reality, la competencia se pone cada día más complicada, ya que los coaches Joss Favela, Paty Cantú, María León y May & Ricky, se han comenzado a poner más estrictos al momento de elegir a los integrantes de su equipo.

Te puede interesar: La Voz: Una noche mágica para Paty Cantú quien arrasó con el talento.

Pues cada día que pasa, los equipos se encuentran más completos y los lugares se han comenzado a terminar, por lo que elegir a los niños que estarán en los equipos de La Voz Kids es un gran reto para ellos.

Los lugares se terminan y los equipos ya casi están completos

Hasta el momento, el equipo que se encuentra más completo es el de nuestra querida Paty Cantú, quien ha tenido dos días excelentes, este martes logró sumar a sus filas el talento de Julia Alejandra, Alondra Domínguez y Samantha Richarte.

Paty Cantú tiene doce integrantes en sus filas, por lo que solo le quedan nueve lugares disponibles.

El segundo equipo se ha logrado sumar la mayor cantidad de talentos a sus filas es el de Joss Favela, quien ahora se quedó con las voces de Alex Eduardo y Axel Ulises con lo que ha logrado llegar a diez talentos.

Por su parte, los hijos de Ricardo Montaner se han colocado como el tercer equipo más completo de La Voz Kids, este martes se quedaron con la impactante voz de Valeria Hernández, Miguel Paredes e Ian Ariel. Al final, Mau & Ricky se han quedado con nueve talentos.

También te puede interesar: Firma de autógrafos con los atletas de Exatlón: ¿Cuándo y dónde?

María León ha tenido unos días bastante complicados, pues es la que menos talento ha sumado, pero las voces que se ha quedado tienen mucho potencial. Este martes se quedó con las voces de Isabela Vital, Habana Zoé e Ismael Citun. Con los que apenas llegó a nueve voces en su equipo.