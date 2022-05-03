La Voz: Una noche mágica para Paty Cantú quien arrasó con el talento.

Las audiciones en La Voz Kids siguen, por lo que hemos tenidos el privilegio de ver a los pequeños talentos que hicieron todo lo posible por hacer que los coaches se volteara y poder elegir entre alguno de ellos para seguir su sueño.

Los pequeños buscan ser las nuevas estrellas de la música mexicana y para ellos tendrán el apoyo y respaldo de Joss Favela, María León, Paty Cantú y Mau & Ricky, quienes han logrado consolidar una importante carrera en la industria musical.

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El segundo día de audiciones nos dejó muchas sorpresas sobre el escenario, desde momentos tiernos hasta lágrimas que lograron conmover a nuestros coaches, quienes siguen en busca de los 21 talentos que van a conformar sus equipos.

Estos talentos se sumaron a cada equipo

Hasta el momento el equipo más completo es el que ha logrado conformar la compositora tapatía, Paty Cantú, quien logró sumar cuatro talentos más a su equipo para tener un total de ocho integrantes.

Los talentos que sumó a sus filas fueron las voces de Isabella Suárez, Ana Sanz, Pauleth Valenzuela y Alexander Solori.

Por su parte, Valeria Martínez se sumó al equipo de Joss Favela con su increíble interpretación de La mejor versión de mí. También, Alondra Girón aceptó sumarse al equipo del representante del regional mexicano.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la voz de Leonardo Gabriel, quien se subió al escenario de La Voz Kids para cantar el tema Culpable o no. El último integrante en unirse a Joss Favela, fue César Banda.

Los hijos de Montaner no tuvieron la mejor noche y solo lograron sumar dos voces a su equipo, la de Victoria Vázquez y Allison Tapia.

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Por la misma situación pasó María León, quien solo logró quedarse con el talento de María José y Bastian Delbous.

