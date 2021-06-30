La Voz: María José y su equipo van por todo en el reality show.

Las noches en La Voz siguen siendo las mejores, pues cada semana somos testigos de los talentos más grandes de México en las audiciones.

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Nuestros queridos coaches de nueva cuenta gozaron de dos galas increíbles, por ello, te presentamos a los nuevos talentos que se unieron al equipo de la exitosa María José.

Evelyn Rivera

Evelyn Rivera, quien llegó desde Chihuahua, cautivó al público con la canción Tanto Amor. Los coaches quedaron completamente sorprendidos con su voz; sin embargo, la participante se unió a las filas de María José.

Alan Ruiz

Un momento mágico para el participante que hizo girar la silla de varios de nuestros coaches; sin embargo, se quedó con la talentosa exKabah.

Jeff

Una de las presentaciones que más sorprendió fue la de Jeff, de 35 años, quien llegó desde Colombia para interpretar Fuiste mía. El participante mostró su impresionante voz que fue halagada por nuestra querida Josa.

Miranda Labardini

Una mujer talentosa que llegó desde Veracruz para acaparar a todos con su dulce voz. Con tan solo 24 años, dejó ver su gusto por el teatro musical tras interpretar Cabaret. La presentación de la concursante dejó rendida a María José.

Lalo Fierros

Sorprendió a todo México con su carisma y potente voz. El sonorense, de 28 años, fue reclutado por María José luego de interpretar El Préstamo.

Zayra Frausto

Llegó desde Sonora para interpretar la canción ¿A quién? La cantante cautivó a nuestros coaches y a todo México, pero se unió a las filas de María José.

Martha López

La participante se unió al equipo de María José tras cautivar con su presentación al ritmo de A cambio de qué.

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Edson

Por último, Edson cerró la noche con Amor como el nuestro, tema con el que consiguió su pase dorado al Team María José.