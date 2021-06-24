La Voz: El equipo de Miguel Bosé suma nuevos y grandes talentos.

Nuestros queridos coaches de La Voz 2021, no dejan de pelear por las mejores voces en esta edición de nuestro reality show. María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro tienen maravillosas estrategias para quedarse con hombres y mujeres de primer nivel.

En lo que va de esta fascinante edición, hemos sido testigos de grandiosos participantes que dejan el corazón en el escenario.

Por si fuera poco, los sonidos de salsa, pop, banda, música regional mexicana y hasta ópera, se han hecho presentes en la temporada más ambiciosa de La Voz 2021.

El talento mexicano no deja de correr como agua en cada episodio del reality show, ya que concursantes de todo el país están listos para coronarse como campeones junto a su coach.

Y aunque aún faltan ver más audiciones, el público ya tiene a sus favoritos. María José, Miguel Bosé, Jesús Navarro y Edith Márquez han hecho una sin igual selección de talentos que tiene maravillado a todo México.

Las divertidas estrategias de nuestros coaches también han prosperado, ya que arrojan los discursos más inspiradores para quedarse con las mejores voces.

Te puede interesar: La Voz: La noche de audiciones nos dejó atónitos con tanto talento.

El equipo de Miguel Bosé continúa incorporando grandes talentos

El intérprete de Morena Mía se convirtió en uno de los coaches preferidos en esta edición de La Voz 2021. El español se dio a conocer como uno de los líderes más experimentados e inteligentes de nuestro reality show.

El querido artista conformó un equipo de ensueño con las voces de Maite Olalde, Edeer Velázquez, Blu Regine, María Julia, Francisco Treviño, Dann Steel, Mike Soto, Óscar Soto, Paco Padilla y Karla Briseño.

Por si fuera poco, Miguel Bosé añadió nuevas voces a su equipo, pues recientemente se quedó con Miloh, Kike Aristi, Caozz, Sariela Camargo, Still Music, Gloria, Carmen Malouf, Sumiko, Emma Escalante, Arody Meraz, Jaime Aziel y Jesús Cortés.

Miguel Bosé se dio a conocer como uno de los coaches más exigentes, pues prometió a sus integrantes mucho trabajo en los ensayos.

Además, el cantante continúa utilizando sus mejores estrategias para coronarse como campeón en La Voz 2021.

También te puede interesar: La Voz: Los últimos talentos que se sumaron al equipo de María José.