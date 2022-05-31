La Voz Kids: Conoce a los grandes finalistas de cada equipo.

Una de las noches más esperadas para los pequeños talentos llegó en La Voz Kids, pues los integrantes de cada equipo salieron a dejarlo todo en el escenario y a demostrar que aprovecharon las clases y consejos de sus coaches.

Los pequeños tuvieron que pasar por varias pruebas y demostrar con su voz en el escenario que tenían todo lo necesario para llegar a las semifinales de La Voz Kids.

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Al final, lo lograron y solo cuatro integrantes de cada equipo tuvieron el privilegio de llegar hasta este punto, pero este lunes solo dos talentos por cada coach lograron pasar a la gran final del reality.

El reto de este día fue por partida doble, los pequeños tuvieron que salir al escenario a entregar su máximo esfuerzo y los coaches lucharon con la complicada labor de decidir el futuro de la voz de los niños.

Los grandes finalistas de La Voz Kids.

Cada integrante de los equipos subió al escenario a presentar su canción y a entregar su mayor esfuerzo, pero solo dos por cada coach fueron elegidos para estar en la final de La Voz Kids.

La primera en tomar la complicada decisión fue María León, quien se quedó con el talento de Habana Zoé y Ximena Rentería. Mientras que Job Adán y Michelle Quihuis se quedaron en el camino.

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El momento más complicado de la noche llegó para Joss Favela, quien hizo un trabajo extraordinario con los integrantes de su equipo, pero al final eligió a Leonardo Gabriel y Harald Vera, por lo que Keyla Itzel y Santiago Pulido quedaron fuera de La Voz Kids.

Por su parte, Paty Cantú eligió quedarse con las voces de José Antonio López y Yuneisis Mena, por lo que tuvo que despedir a Constanza Navarro y Meredit Nicole.

El último equipo en elegir a sus finalistas fue el de Mau & Ricky, quienes se quedaron con el talento de Kevin Aguilar y Miguel Paredes, por lo que los eliminados son Ian Ariel y Suri Deneb.