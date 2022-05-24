La Voz Kids: Las batallas siguen demostrando el gran talento de los niños.

Estamos viviendo la segunda semana de batallas dentro de La Voz Kids, donde los pequeños siguen demostrando el gran talento que tienen.

Por lo que, los coaches de La Voz Kids: Joss Favela, María León, Paty Cantú y Mau & Rick, cada día que pasa tienen una misión más complicada que es elegir a la voz que debe seguir en la competencia y las que se van a tener que ir a seguir buscando su sueño.

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Los ganadores de las batallas dentro de La Voz Kids.

Los primeros en subir al escenario de La Voz Kids fueron Saúl, Alejandro e Ian del equipo de Mau & Ricky, quienes cantaron 100 Años y en donde el ganador fue Ian Ariel.

La segunda batalla fue entre los alumnos de Paty Cantú, Cristopher, Karim y Oscar, en donde la compositora eligió a Karim del Río para seguir en la competencia.

Llegó el turno para los integrantes del equipo de Joss Favela, Harald, Saúl y Valeria, quienes cantaron Me Va a Extrañar, donde el triunfador fue Harald Vera.

Un trío formado solo por mujeres sorprendió en el escenario de La Voz Kids, Sofía, Alondra y Ximena del equipo de María León, en donde la voz que sigue es la de Alondra Olmos.

Nuevamente el equipo de Joss Favela subió al escenario con Alex, Jesús y César en donde el que se quedó en la competencia y sorprendió con su voz fue César Banda.

Los concursantes que lograron mantenerse en la competencia fueron Isabela Vital, Michelle Quihuis, por parte del equipo de María León.

Por parte del equipo de Paty Cantú, siguen en la competencia: Alexander Solori y Constanza Navarro. Por su parte, Joss Favela se quedó con la voz de Keyla Itzel, Santiago Pulido y salvó a Alondra Domínguez.

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Mientras que, Mau & Ricky, se quedaron con Ángel Santiago y Miguel Paredes. El día de mañana vamos a vivir los cuartos de final de La Voz Kids.