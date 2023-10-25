Lanzan disco póstumo de Julián Figueroa titulado ‘A mi medida’

Amanda Miguel, Ana Victoria, así como Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza, hicieron realidad uno de los sueños que tanto Diego Verdaguer como Julián Figueroa, dejaron inconcluso debido a su inesperada muerte.

Se trata del lanzamiento de un disco titulado ‘A Mi Medida’, que recopila cuatro temas compuestos por Julián y que Diego Verdaguer, le estaba produciendo en la casa de Amanda. Ventaneando fue testigo de la emoción que todas ellas experimentan por el esperado estreno.

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Ese era un sueño de Diego, sueño de Julián, que siempre estuvo en la mente, en el corazón de las dos familias

Muere Diego y después muere Julián, nos encontramos Amanda, Ana Victoria, mi marido y yo. Amanda es una persona con un corazón enorme, es una mujer muy sensible, ella me abrazó y me dijo ‘ya veremos cuándo es el tiempo para hacerlo’, ahorita estábamos un poquito más aterrizadas y se dio, se dio el momento

Estoy muy orgullosa de que estemos aquí todas reunidas, por fin la gente conozca de qué se trata lo que hacían juntos

Este proyecto con Diego, llegaba conmigo a enseñarme pedazos de las canciones, cuando todavía no estaban completas, pero cómo iban quedando en los arreglos, cómo iba quedando su voz y todo, le gustaba mucho

¿Cuál fue el sueño que tuvo Julián Figueroa?

Maribel, por cierto, compartió un sueño que Julián tuvo y que pudo ser el presagio de su inesperada partida.

Cuando murió Diego, Julián estaba muy impactado, la verdad le lloró mucho, un día me dijo ‘Mamá, soñé anoche con Diego, era un palacio blanco, espectacular’ y Julián se sienta a platicar con Diego y tienen una gran plática donde habla también de Amanda y Julián le dice ‘ya me tengo que ir’ y Diego le dice ‘no te vayas, quédate ya aquí conmigo’, Julián le dijo ‘no, Diego, todavía no me puedo quedar aquí contigo’

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