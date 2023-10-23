Camila Valero contó todo sobre la boda de su hermana Michelle Salas

Camila Valero, quien ha tenido gran éxito con la serie ‘Pacto de Silencio’, asistió este fin de semana al Festival Internacional del Cine de Morelia, en donde sin reparo, contó detalles de la boda de su hermana, Michelle Salas.

Estuvo muy lindo, la verdad, fue una semana súper importante para ella y se sentía, la energía fue muy linda en todo momento. Yo siempre tuve muy claro, que era importante para ella y todo, en la semana, la boda, el evento, era su evento, su día y yo todo lo que hice fue en servicio a ella. Me da gusto ver todo lo que hace, bueno, todo lo que hizo ese fin, donde fue la boda, todo, todo los preparativos, el vestido, todo eran ella, salieron las cosas como ella quería, era a su estilo todo

Fue mi mamá, es que yo creo que es todo, la verdad, todos venimos de un papá y mamá, pero no siempre es así, al final del día, mi mamá es la que siempre estuvo ahí, la que crió a mi hermana, la que la hizo; entonces, yo creo que era lo mínimo, lo más lógico. No, porque es su papá, independientemente de él, la historia que tengan con mi mamá o lo que sea, es su papá y eso no se lo puede quitar nadie. No, fue la boda de mi hermana, fue su momento, ella era el centro de atención en todo momento, creo que no había nada que pudiera eclipsar eso

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¿Cuál es el estado de salud de Sylvia Pasquel?

Sylvia Pasquel, no pudo asistir a la boda de su nieta por un accidente, por lo que Camila Valero, aseguró que ya se encuentra bien de salud.

Está muy bien, gracias por preguntar. Bueno, yo no puedo decir mucho, creo que le toca a ella decirlo y contarlo a su tiempo, pero lo más importante, es que ella está muy bien. Tampoco les puedo decir, perdón, es que si se lo tengo que dejar a ella, me lo pidió

¿Cuál es su estado sentimental en este momento?

Y a pesar de que el año pasado en los Premios Platino en España, Camila Valero y Darío Yazbek, presumían su amor, ahora esa historia, ya quedó en el pasado.

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