Este es el expediente de Larry Ramos, quien escapó de la justicia.

Orianny, exnovia de Larry Ramos cuenta su experiencia con el hijo que él no reconoció.

En el año 2015 Orianny Acurero, una joven de origen venezolano conoció a Larry Ramos en Miami e inició una relación con quien creía, podría ser el hombre de su vida. Galante, amoroso, con una vida aparentemente holgada y lleno de proyectos empresariales, hasta que se dio cuenta de que todo aquello era una farsa.

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Lo supo cuando quedó embarazada y el colombiano no solo le dio la espalda, sino que empezó a amedrentarla para que abortara a su hijo.

Fue a mi casa y decidimos ir al hospital como para estar seguros y hacernos la prueba de sangre, efectivamente la prueba sale positiva y me dijo: ‘mira, cuánto quieres para abortar al niño’, y yo obviamente cómo, y él ‘si quieres yo te llevo y cuánto quieres’ y yo le dije ‘yo no soy quién para matar a una criatura, él bebé no tiene la culpa de los errores que nosotros hayamos cometido’

En una entrevista exclusiva concedida a este programa, Orianny contó la historia de terror que vivió, al descubrir la verdadera cara de quien a la postre se convertiría en la pareja de Ninel Conde y hoy, en uno de los hombres más buscados por la justicia norteamericana, debido al fraude cometido en agravio de más de 200 personas; de hecho, fue ella la primera que intentó llevar a la justicia a Larry, antes de las decenas de víctimas a las que robó más de 21 millones de dólares y ella lo hizo para que reconociera a su hijo.

Él me concede custodia completa y me dice si yo necesito salir del país, no necesito su autorización, la manutención que él le puso al niño, que eran 1,200 dólares, pero que yo no puedo hablar con nadie de que el niño existía y, con la ayuda del gobierno de madre soltera, no lo podía mencionar porque él no quería aparecer en ningún récord de gobierno, acá. Está notarizada la prueba de ADN, este documento dice que el niño es compatible el 99.999%, y la foto de él, está su huella, su firma. La última vez que lo vi fue cuando me dijo que fuera abortar, él no conoce al niño

Larry Ramos la grabó en la intimidad

Orianny relató cómo descubrió que Larry la grababa en la intimidad para luego extorsionarla, tal y como hizo con su socio y amigo, Titus Mulamba.

Titus se entera que fue grabado teniendo relaciones, que Larry lo grabó como me grabó a mí y cómo grabó a muchas chicas, entonces él empezó a chantajear a Titus, con el tema de la empresa. Él es un monstruo, yo lo defino como monstruo y diablo

Pero, fue Orianny la que sin saberlo, impulsó la caída final de Larry al demandar la manutención para su hijo en la corte familiar de Miami y, aunque el proceso se abrió hace dos años, fue hace unos meses que Ramos fue notificado y Orianny recibió la súplica del colombiano para que la quitara, pues eso podría complicar su situación legal y, es que la lluvia de demandas por fraude ya le había caído encima.

Me dijo que, por favor, si podía considerar retirar la demanda, porque como sabía él tenía una demanda y un juicio en agosto, entonces él necesitaba pelear por su libertad

Orianny, recibió entonces los audios de dichas súplicas evidenciando una vez más al defraudador, manipulador, extorsionador y cínico Larry Ramos.

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Los ruegos de Larry llegaron a tanto que expuso a Orianny la posibilidad de retirar la demanda momentáneamente y abrirla de nuevo una vez que enfrentará el juicio por fraude.

