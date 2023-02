Laura Núñez reveló la verdad de la herencia y legado de José José.

Laura Núñez, quien fuera representante de José José, desmintió lo dicho por Mario Casillas en torno a un pago de 4 millones de pesos a Marysol Sosa, por las regalías del ‘Príncipe de la Canción’, tal como lo declaró el actor en una reciente entrevista.

¿Qué dijo Laura Núñez al respecto? La exrepresentante de José José declaró que “es mentira, la verdad, el señor Casillas ya no era presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) cuando José falleció y menos cuando se hicieron los cobros”.

¿Hubo un cobro de la familia de José José?

Laura Núñez confirmó que sí se realizó un cobro por parte de la familia de José José y aclaró que no fue por una cantidad como la que manejó el actor Mario Casillas.

“Sí hubo un cobro por parte de toda la familia Sosa Noreña, de la señora Anel, de José Joel y la misma Marysol, pero no hubo una cantidad semejante ni tampoco por parte del señor Casillas”, aseveró.

¿Hubo una confusión?

Núñez declaró que quizá existió una confusión de artistas, ya que durante la entrevista que Mario Casillas ofreció también mencionó a otro artista, lo que pudo ocasionar que existiera un error de su parte.

“Yo creo que se confundió con artistas… en esa misma entrevista, en un bloquecito, un minuto después mencionó a otro artista, probablemente se confundió con él. Yo no veo maldad en el maestro Casillas pero sí una irresponsabilidad”, añadió.

¿José José estipuló que fueran sus hijos los que cobrarían sus regalías?

Núñez confirmó en exclusiva para Ventaneando, que fue el propio José José quien dejó estipulado que fueran sus hijos, Marysol y José Joel, los que cobrarían las regalías de sus temas, no obstante, ahora es Anel Noreña quien recibe dicho beneficio por ser la heredera universal del cantante.

“José, de propia voz y puño y letra puso a Marysol y a Pepe nada más y después se sumó la señora Anel. En este caso ya nada más la señora Anel, ya solamente ella porque el testamento la avala como única heredera.

¿Habrá algún festejo por el natalicio de José José?

Por último, Laura Núñez reveló que este año no tienen contemplado ningún evento que conmemore el natalicio del cantante el 17 de febrero, pero su familia lo recordará de forma privada.

¿Mario Casillas se disculpó?

El actor salió a aclarar lo sucedido y reveló que hubo una equivocación, “yo estaba hablando de otra cosa, no sé qué fue lo que pasó pero me disculpo totalmente con Marysol. La ANDI nunca ha dado un cheque de 4 millones de pesos a ninguna persona ni yo le entregué a Marysol un cheque, para nada, si lo dije me equivoqué porque estaba hablando de otro asunto, de otra cosa, de pronto se me cruzaron los cables y metí la pata, por lo tanto, le pido una disculpa públicamente”.