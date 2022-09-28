Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Laura Zapata no quiere saber nada de Thalía, ¡ya hasta la bloqueó!
La estrella de la pantalla chica reveló a la prensa mexicana que no existe una relación con su famosa hermana a quien incluso ha preferido bloquear.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Thalía.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Thalía.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Thalía.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Thalía.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.