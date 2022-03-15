Laura Zapata habló del romance de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz.

Laura Zapata deja en claro que el romance de su hermana Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, fue muy diferente al caso que vivió Sasha Sokol y el productor Luis de Llano Macedo.

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Thalía no era una niña, creo que tenía 17 o 18 años y Thalía estaba enamorada de Alfredo, fue cuando se fue a Los Ángeles y él le produjo un disco, pero yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo. Tenía 18 años, no, no era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron, ¿Qué puedes hacer?

No hubo ‘este señor me está obligando a acostarme con él para hacerme el disco’, no. Él ya estaba haciéndole el disco, se enamoraron, ya ni modo, ¿Qué te puedo yo decir?

Laura Zapata habló sobre el escándalo que enfrenta Luis de Llano y Sasha Sokol

Pobrecito, lo quiero muchísimo, yo no sabía que había presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando de mi hermana que estaba muy enamorada, pero bueno, ella levantó la voz y dijo, hay que creerle. Hay que creerles a las víctimas, porque quieren matar al mensajero, lo importante es el mensaje que te está dando, no quién lo trajo, quién lo dijo

Laura Zapata le manda mensaje a los legisladores

Laura Zapata exige a los legisladores que ya aprueben la Ley del derecho al tiempo en el que le otorgan a las personas que hayan sufrido abuso o violencia sexual, la posibilidad de denunciar a sus agresores en cualquier momento.

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