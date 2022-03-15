Mitzy revela que sufrió abusos que lo llevaron a las drogas.

La revelación que la cantante Sasha Sokol realizó hace unos días, en torno al abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano, cuando tenía 14 años, ha motivado a más personas a compartir sus propias experiencias.

El diseñador Mitzy asegura que lo hecho por Sasha, lo hizo recordar cuando el mismo fue víctima de abuso que a la postre lo llevó a caer en el alcohol y las drogas.

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Yo lo viví y eso me llevó a caer en el alcohol, las drogas; hablo de mí, fue esa parte que nadie me ayudó, ni yo mismo entendí lo que estaba viviendo, intenté suicidarme porque no me gustaba lo que yo estaba viviendo, a mi edad era muy difícil entenderlo, muy doloroso

Caí en el alcohol, eso me llevó a las drogas. Pagué un precio a mi ignorancia muy fuerte, conozca el tema

Mitzy salió en defensa de Sasha Sokol

Y pide respeto a quienes han señalado y criticado que Sasha haya hablado casi tres décadas después de lo sucedido.

Necesitarían estar en el zapato de uno, yo tampoco lo hice porque no podía, para mí era vergonzoso, ni siquiera poder decir, me daba vergüenza. Yo lo viví, era algo diabólico, entonces yo hablé cuando estuve preparado

Además, recordó cómo Doña Yolanda Miranda, madre de Thalía, cuidaba a su hija en todo momento.

Siempre: ‘Mijita véngase para acá' y estaba Doña Yola a un lado: ‘Mijita véngase para acá' Doña Yolanda la jalaba y la traía para arriba y para abajo, yo lo vi’

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Mitzy fungió como padrino de su amiga Cristina Eustace en la ceremonia en donde ella plasmó sus huellas en una plaza de la Ciudad de México.

