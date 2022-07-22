Laura Zapata reveló que Thalía no la apoyó con los gastos del funeral de su abuela.

Luego de casi un mes de sufrir el lamentable fallecimiento de su abuela, Eva Mange, Laura Zapata rompió el silencio y habló del apoyo que recibió por parte de sus hermanas para pagar el funeral, revelando que ninguna de ellas le ofreció ayuda económica.

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La actriz se refirió en especial a Thalía, con quien su abuelita tuvo contacto hasta el final, recordemos que el pasado 24 de junio, doña Eva Mange, falleció a los 104 años de edad, pero al momento del funeral solo estuvo acompañada de Laura Zapata y su hijo.

Laura Zapata reveló que Thalía no le ayudó a pagar el funeral de su abuela.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, Laura Zapata confirmó que nadie le ofreció ayuda para el funeral.

No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue

Sin embargo, Laura Zapata afirmó que todavía mantiene contacto por mensajes con Thalía, aunque estos son muy breves y esporádicos. Al mismo tiempo, reveló que ninguna de sus hermanas se mostró interesadas en ir al funeral y, solo una de sus sobrinas estuvo presente.

Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada

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El día que falleció Eva Mange, solo Laura Zapata y Thalía publicaron un mensaje en sus redes sociales.

