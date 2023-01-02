Lucía Miranda revela que Luis Miguel estará de regreso en Argentina.

El regreso de Luis Miguel a los escenarios en este 2023, tiene a toda su fanaticada de cabeza, incluida la de Argentina que ya lo espera con los brazos abiertos, según afirma Lucía Miranda, viuda de quien fuera su manager, Hugo López y su amiga personal hasta la fecha.

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Pero, al hablar del tema, Lucía, también, confirma lo que ya se ha adelantado, que Luis Miguel está por lanzar un nuevo disco este año.

Nosotros, también recibimos la noticia de que, bueno, en el 2023 va a estar acá en Argentina, sé que estaba grabando algo, se dijo acá, se contó que estaba grabando parte de un disco

Lucía Miranda habló de la relación de Luis Miguel con sus hermanos.

Lucía, también aborda el tema del supuesto distanciamiento que Luis Miguel vive con sus hermanos, Alejandro y Sergio.

Luis Miguel, se ocupó de sus hermanos desde que tenía 18 años y yo sé todo lo que él invirtió con su hermano a nivel de estudios, con su hermano más chico en Boston, que hizo toda su carrera. Y, lo sé porque lo vivimos, porque sabía y veía todos esos movimientos

Y descarta que el lanzamiento de la línea de ropa que bajo el sello Basteri lanzó en 2021, su hermano Alejandro, lo tenga molesto.

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