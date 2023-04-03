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FOTOS | Esta es la millonaria cantidad que costó la boda de Lele Pons y Guaynaa.

Hace unas semanas, Lele Pons y Guaynaa se casaron y fueron tendencia en redes sociales por la cantidad de famosos que asistieron, ¡esto fue lo que costó la boda!

Por: Ana Patricia Pérez

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