¡Se lo agarró chiquito! La nuera de Leonor quiso dominar a su hijo

Leonor culpa a su nuera de que su hijo haya truncado su carrera y asegura que Claudia se embarazó para salirse de su casa y se agarró a su hijo que es más chico que ella. Ahora, Leonor no entiende de qué se queja Claudia si sabía que su hijo era menor de edad y no le gustaba trabajar. Claudia creyó que podía dominarlo por ser mayor que él, pero no le resultó.