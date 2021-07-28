Alfonso Zayas no quería morir, revela su esposa Libia García.

Alfonso Zayas falleció en la Ciudad de México tras una larga batalla, producto de diversos padecimientos; sin embargo, nada logró mermar su singular sentido del humor y filosofía de vida, según compartió su viuda Libia García, quien afirma que el famoso comediante no quería morir.

Te puede interesar: Hija de Alfonso Zayas recuerda al actor como un gran papá.

No era la primera vez que teníamos una racha, realmente desde hace 19 años Alfonso empezó a estar un poco mal de salud y complicado. Sin embargo, él nunca lo demostró que estuviera grave, yo recuerdo que por lo menos cuatro veces me dijeron ‘señora no se mueva, porque el señor posiblemente no pase la noche’ y esta vez no me lo dijeron y esta vez pasó

Aunque no ha sido nada fácil lidiar con la ausencia de su compañero de vida por los últimos 22 años, Libia comparte que la forma en que su esposo enfrentaba las pérdidas de sus seres queridos es lo que ahora la ayuda.

Mi mamá, lamentablemente hace dos años pasó a un mejor lugar y, él me ayudó mucho a soportar esta parte… Ahora me repito esas palabras de él

El actor dejó dos asuntos pendientes

El actor disfrutó al máximo su vida, lastimosamente su muerte, trunco dos asuntos pendientes que no pudo concretar.

Acaba de nacer su bisnieta, tiene tres semanas ahorita que nació ‘quiero ir a ver a mi bisnieta a Denver. Quiero viajar nuevamente’ El todavía tenía esa ilusión

Aunque no tuvieron la oportunidad de despedirse en vida, pues no consideraban la muerte como una opción, Alfonso Zayas sí logró despedirse de su esposa en pleno velorio.

También te puede interesar: Hija de Alfonso Zayas revela los detalles de la muerte de su padre.