Familiares y amigos le dan el último adiós a Lilia Aragón.

Familiares y amigos le dan el último adiós a la actriz Lilia Aragón.

Tras el fallecimiento de la primera actriz Lilia Aragón, familiares y amigos llegaron para darle el último adiós en Cuernavaca.

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Para mí fue como una madre, yo perdí a la mía hace muchos años y ella me cobijó, es como despedir a otra madre para mí. Me duele muchísimo la partida de mi queridísima Lilia Aragón, muchos momentos, mucho trabajo, mucha amistad, yo en muchas ocasiones vine aquí a su casa, me quede en su casa con ella. Amaba sus flores, sus plantas, Cuernavaca…

Las palabras de su hijo

Su hijo, Pablo Mendizábal, nos contó que la actriz de 82 años se fue rodeada de su familia y confirmó la causa de su fallecimiento.

La operación fue complicada, se le quitó un metro de intestino, se le hizo una ileostomía y ya no reaccionó bien después de la operación, salió de terapia intensiva, estuvo en la casa, pero ya no reaccionó como queríamos que reaccionara. Estaba en un hospital, se fue a la casa de mi hermano, una casa de amor y de cariño, eso fue lo más importante

Aunque no todos sus hijos asistieron al velorio, aclaró que no había problemas entre ellos, pero reveló que su hermano, Enrique falleció hace más de un año.

Alejandro no viene, Gabriela tampoco va a venir y Enrique, Enrique falleció hace más de un año, no lo habíamos dicho a la prensa. No voy a hondar, simplemente le voy a decir que falleció hace un año, también fue parte de lo que deprimió a mi madre, un poco

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Pablo, nos compartió que podrían esparcir las cenizas de su madre en el mar.