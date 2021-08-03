Mariana González responde a quien la señala de secuestro.

Vicente Fernández Jr. y su novia hablan de las acusaciones en su contra.

Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González rompen el silencio en torno a los señalamientos de que ella tuvo que ver en el secuestro y en el asesinato de Mauricio Arriola, una expareja suya, que ella asegura fue solo un pretendiente.

La versión fue difundida en una revista por Lilia Arriola, hermana del ahora occiso, y quien a diferencia de Mariana, asegura que sí había una relación entre ellos, no obstante que él era casado.

Yo con esa señora solo hablé por teléfono una vez. A su hermano lo vi en dos ocasiones. ¿Cómo pueden involucrarte en algo que ni al caso?

Si ustedes escuchan en los audios que sacó, son solo puras cosas positivas que ella me dice a mi y yo a ella. ¿Cómo alguien que te hizo daño le puedes hablar tan lindo? Esa señora lo único que quería dar a conocer es que teníamos contacto, cuando yo no la vi nunca

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La también concida como Kim Kardashian Mexicana confesó que nunca vivió en Dubái, tal y como aseguró Lilia Yolanda.

Y es que, en sus declaraciones, Lilia Arriola asegura que con el dinero del secuestro de su hermano, Mariana puso una boutique y se fue a vivir a Dubái.

Yo nunca estuve viviendo en Dubái, tengo maneras de comprobarlo como pasaportes, de dónde viene mi boutique, que se hizo en 2019. Con ese dinero no te pones una boutique, te pones treinta…

Los planes de boda de Mariana y Vicente siguen en pie a pesar de la polémica

Mariana González aseguró que llegó el momento de alzar la voz tras aguantar múltiples difamaciones en su contra.

Me quieren humillar y minimizar ahorita solo por ser la novia de Vicente Fernández Jr. Me han tratado de hacer tanto daño y me dejaba, me dejaba, pero en esto ya no puedo

Ya cuando se meten a decir que soy una presunta asesina o secuestradora, dices ‘tengo que defenderme’. Después de 5 años sale y dice esto. Antes porque yo no le funcionaba, pero ahorita le funciono por ser la pareja de él

Por su parte, Vicente Fernández Jr. lamenta el daño que ha sufrido su novia.

Es madre, hija, hermana, es mujer, entonces no entienden la magnitud del daño que se está causando con una difamación de ese tipo y sin tener algún sustento

Más relajado, Mariana y Vicente aseguraron que los planes de matrimonio continúan firmes pase lo que pase.

Todo va a pasar cuando tenga que pasar. Les voy a demostrar que todo esto fue una mentira y se va a tener que pedir una disculpa pública. Voy a demostrarlo a todas esas personas

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