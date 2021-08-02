Érika Zaba estrena proyecto sin sus compañeros de OV7.

¿Que tras la situación incierta por la que atraviesa OV7, Érika Zaba decidió emprender carrera en solitario? Ventaneando la acompañó en exclusiva en la grabación de lo que es su primer proyecto sin sus compañeros de OV7, y ahí nos reveló de qué se trata.

El día de ayer, lancé mi marca de ropa que se llama ‘Hi Darling’, la gente que me conoce sabe que no estudié nada de moda, no estudié diseño. No soy diseñadora en lo absoluto, pero me encanta y mi hobbie es la ropa

En redes sociales, cada vez que comparto con todos mis seguidores que me voy de shopping, que me voy a este lado, que compro en rebajas o a veces comparto que me voy a mercados, siempre demostrando que no importa cuánto gastes. Eso me dio la clave de decir ‘¿y si saco mi propia línea de ropa?’ Ya está a la venta, ya está abierto, va a ser shopping online nada más. Va a ser página por internet, no hay tienda física

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Érika Zaba asegura que la gira de OV7 no está cancelada

Pero este nuevo proyecto no hará que abandone a OV7 y justamente hablando de ellos, adelantó que las asperezas entre sus compañeros han empezado a limarse y que muy pronto podríamos verlos juntos de nueva cuenta.

Ya hay una comunicación de nueva cuenta entre los siete porque cada uno salió a decir ‘ya estoy puesto’. En mi vida no escuché decir que alguno dijera ‘yo no’. La gira no está cancelada, no hay cancelación de gira. A nosotros no nos han cancelado, a la gente no le han cancelado, lo que si es que tenemos que hablar entre nosotros siete

Lo que dijimos nosotros en el grupo fue ‘ya no hay que hablar a través de una cámara porque esto se está haciendo cada vez más grande’. Esta vez se nos salió un poco de las manos, pero nos hemos dedicado a hablarlo, frenarlo y no hablar más con medios y arreglarlo internamente

La cantante, de 43 años, confesó que los problemas entre los integrantes de OV7 comienzan a solucionarse. Además, desmintió que la gira de la banda pop se canceló.

Entre nosotros lo vamos a hablar en persona, por supuesto que me duele y me lastima que nos hayamos distanciado. Me duele que se hayan hecho malos entendidos. Que la gente tomó lado de un partido y del otro. Espero que pronto podamos estar dando noticias y lo que queremos es salir y decir ‘está todo solucionado y listo’

Tiempo al tiempo. Es volver a ponernos en la misma línea todos, solucionarlo, hablarlo, sanar, sacar todo el costalito de piedras para un nuevo comienzo. Es el problema más fuerte que hemos tenido después de la separación de 2004

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