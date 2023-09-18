Además de ser actriz, Pía es madre de familia, sin embargo, últimamente se le olvidan muchas cosas de su entorno; desde haberle dado permiso a su hijo para ir a casa de algún compañero, hasta olvidar dónde dejó el cuaderno de tareas de su hija menor. Aunque su esposo le pide ir al médico para saber si sólo es estrés o algo más, ella lo pospone por la carga de trabajo que tiene.