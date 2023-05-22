Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos | Giovana: ¡Te dije que no!
Giovana está en la despedida de soltera de Karla, su mejor amiga, sin embargo, el hermano de Karla se aprovecha de ella por estar bajo efectos del alcohol.
Giovana se despierta después de la despedida de soltera de Karla, su mejor amiga, y descubre que está teniendo relaciones con Julián, el hermano de Karla, sin embargo, ella le dice que no quiere y él sigue hasta dejarle moretones. Aunque después se lo confesó a su amiga, ella no le cree porque Giovana estaba borracha, y piensa que fue consensuado. Su familia también se da cuenta de su cambio de actitud y hasta después de mucho, logran que les diga la verdad y son quienes la apoyan para salir adelante.