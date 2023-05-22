Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos | Giovana: ¡Te dije que no!

Giovana se despierta después de la despedida de soltera de Karla, su mejor amiga, y descubre que está teniendo relaciones con Julián, el hermano de Karla, sin embargo, ella le dice que no quiere y él sigue hasta dejarle moretones. Aunque después se lo confesó a su amiga, ella no le cree porque Giovana estaba borracha, y piensa que fue consensuado. Su familia también se da cuenta de su cambio de actitud y hasta después de mucho, logran que les diga la verdad y son quienes la apoyan para salir adelante.