“Para mí no existes”: Natalia Alcocer le pone un alto a Niurka tras PLEITO por la limpieza

Natalia Alcocer volvió a protagonizar un desencuentro con Niurka dentro de La Granja VIP, luego de que la cubana se molestara porque pasó por una zona que estaba por trapear. Natalia explicó a Kenny y Mónica Escobedo que pensó que podía pasar, pues Fernando Lozada había cruzado por el mismo lugar sin que hubiera problema. Sin embargo, Niurka sí reaccionó molesta y esto provocó que Natalia terminara hablándole fuerte. La granjera aseguró que, para ella, Niurka ya no existe y le dejó claro que debería olvidarla y superarla. Así, un momento relacionado con la limpieza terminó convirtiéndose nuevamente en un choque entre ambas.