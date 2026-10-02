Exatlón México: el equipo rojo explota en plena competencia y la Villa 360 desata otro enfrentamiento
La tensión aumentó entre los atletas tras una discusión por estrategia, mientras la batalla por la Villa 360 encendió nuevamente los ánimos.
El ambiente se calentó en Exatlón México luego de que Jerry cuestionara la estrategia de Pablo y lo acusara de cuidarse para asegurar sus puntos, provocando un fuerte intercambio entre ambos. Mientras los rojos intentaban recomponer la comunicación, la disputa por la Villa 360 también terminó con burlas y reclamos.