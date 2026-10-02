Así reaccionó Marlene Favela al ser cuestionada sobre la reciente muerte de su expareja, Jorge Kahwagi

Las cámaras de Ventaneando captaron a Marlene Favela, quien fue pareja de Jorge Kahwagi, en compañía de Itatí Cantoral. Al cuestionarla sobre la reciente y sensible muerte del exboxeador y empresario, la actriz prefirió no hablar al respecto: “Hay cosas que no, por respeto a muchas personas”. Por el contrario, Itatí dedicó unos minutos a la prensa y negó haber sido una nepo baby al ser hija de Roberto Cantoral. Las actrices comparten créditos en la nueva obra de teatro, “Rosa de dos Aromas”.