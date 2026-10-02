Así reaccionó Marlene Favela al ser cuestionada sobre la reciente muerte de su expareja, Jorge Kahwagi
Marlene Favela, quien fue pareja de Jorge Kahwagi, no quiso hablar sobre la reciente pérdida del exboxeador y empresario.
Las cámaras de Ventaneando captaron a Marlene Favela, quien fue pareja de Jorge Kahwagi, en compañía de Itatí Cantoral. Al cuestionarla sobre la reciente y sensible muerte del exboxeador y empresario, la actriz prefirió no hablar al respecto: “Hay cosas que no, por respeto a muchas personas”. Por el contrario, Itatí dedicó unos minutos a la prensa y negó haber sido una nepo baby al ser hija de Roberto Cantoral. Las actrices comparten créditos en la nueva obra de teatro, “Rosa de dos Aromas”.