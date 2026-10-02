José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Es un milagro estar aquí”

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso, luego de haber sufrido una crisis de salud mental. El actor acudió al estreno de la nueva temporada de “Malinche, El Musical”, donde dedicó unas palabras a la prensa: “Es un milagro de Dios. Es un milagro de la vida. Es una segunda oportunidad”. José Ángel también hace énfasis en que ahora quiere hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental. Aquí la entrevista completa.