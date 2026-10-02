Ricardo Salinas y María Laura Medina anuncian el lanzamiento de una nueva plataforma: “Fortaleza Mexicana”
Ricardo Salinas y María Laura Medina se hacen presentes en la premiere de Malinche El Musical. Durante su paso por la alfombra roja, anunciaron el lanzamiento de “Fortaleza Mexicana”.
Ricardo Salinas y María Laura Medina de Salinas acudieron a la premiere de la nueva temporada de “Malinche, El Musical”. Durante su paso por la alfombra roja, la pareja anunció el lanzamiento de “Fortaleza Mexicana”, una nueva plataforma para abrir la conversación sobre la manera en la que México entiende su identidad.