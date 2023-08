La celotipia no es una muestra de amor, es un acto de violencia

La celotipia es un trastorno delirante irreversible y multifactorial que hace temer al paciente sobre la infidelidad de su pareja, afectando más a hombres que a mujeres. A diferencia de los celos, que son un sentimiento común y frecuente en el ser humano, la celotipia tiene un impacto social y laboral, ya que el paciente deja de realizar sus actividades cotidianas para vigilar a la pareja o ante el temor mórbido de un engaño.

La celotipia en la pareja es un problema mental de celos extremos, es decir, un sentimiento constante que invade a la persona y le produce suma preocupación e inseguridad en la pareja, desconociendo su individualidad y volviéndola en un objeto de posesión. Para lograrlo, la persona que vive con este trastorno puede llegar a ejercer control, acoso y violencia, padeciendo ambos miembros de la pareja sus efectos negativos, aunque de manera diferenciada. Quien lo ejerce, sufre inseguridad de que su pareja le engañe o le abandone; por el contrario, quien es sujeto o sujeta de los celos, es constantemente controlada, vulnerada en su individualidad y vida social, al grado de padecer problemas en su salud física y mental al ser acosada, amenazada y manipulada para mantenerse en la relación. Incluso, el agresor puede llegar a atentar contra la vida de la víctima y la propia.

¿Cómo funciona?

Siendo la celotipia un trastorno que inicia con celos que se podrían interpretar como “comunes”, estos se van incrementando en frecuencia y nivel de agresividad y violencia, hasta arrebatarle a la víctima su tranquilidad y paz mental. Esto, porque en la celotipia a la víctima se le desconoce como persona y se le asume como “un objeto propiedad de quien le cela”. La celotipia no sería suficiente para controlar a la víctima, si no estuviera acompañada de un conjunto de elementos socioculturales que “otorgan ciertos derechos” a quien cela sobre su víctima. Estos elementos son, entre otros, el amor romántico (“Lo hace porque me ama”), el machismo (“Me cela porque me quiere proteger”), los roles de género (la cultura determina las condiciones generadoras de celos y las respuestas que se esperan en tales circunstancias, dependiendo si se es hombre o es mujer).

Algunas características que pueden indicar que una persona está teniendo celotipia, son:

- Tiene habitualmente pensamientos distorsionados e intrusivos sobre la posibilidad de infidelidad.





- Tiende a procesar situaciones comunes como muestras inequívocas de infidelidad.

- Suele hacer comparaciones personales con respecto a personas con las que se relaciona la pareja, enfocando las comparaciones en los aspectos positivos del otro y negativos de sí mismo.

- Valora la conducta de la pareja como muestra de amor y fidelidad. Ejemplo: si la pareja prefiere una cita con otra persona que con él.

- Percibe como amenazantes las relaciones de otras personas con su pareja. Ejemplo: que la pareja mantenga contacto o amistad con alguna expareja.

- Revisa el celular de su pareja constantemente, cuestionando sobre quiénes son las personas y qué tipo de relación tiene con ellas.





- Pregunta sobre las actividades que realiza su pareja, tiempos y detalles, a fin de verificar los tiempos que le indiquen que está todo bajo su control y no percibe infidelidad.

- Se comunica constantemente a través de llamadas o mensajes de texto, para asegurarse que todo se lleva a cabo conforme a lo acordado, lugar donde se encuentra la pareja, tiempos, personas que le acompañan, a qué hora regresa, cómo fue vestida, con quién se regresa, etc.

- Si la persona no responde la llamada, no ve sus mensajes o peor aún, los deja en visto, las asume como señales inequívocas de infidelidad.

- Tiene desconfianza y sospechas de todos los hombres con los que se relaciona su pareja, incluso de la familia de su novia o pareja.

- Pueden presentar transtornos de ansiedad y depresión.

¿Cuáles son sus causas?

En la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres, los hombres utilizan un sinnúmero de herramientas mediante las cuales se busca el control y dominio de ellas. Uno de estos elementos es el amor romántico, el cual se construye a partir de creencias y mitos que hacen posible la manipulación.

La celotipia constituye uno de los comportamientos violentos que se ocultan y legitiman detrás del amor romántico. Si bien los celos son parte inherente de las emociones humanas, en la celotipia la persona encuentra una oportunidad para perpetuar su dominio y control bajo el argumento del amor romántico. En este sentido, los celos son una eficaz herramienta que justifican la violencia ejercida bajo la premisa del “te celo porque te quiero”, provocando hostigamiento, agresiones verbales, físicas, etc., en aras de contar con el “amor incondicional” de la pareja. En el caso de los hombres, la masculinidad tóxica y el ego generan un miedo irrefrenable a que su pareja “le engañe con otro hombre” produce profunda inestabilidad emocional en el agresor, ejerciendo violencia para evitar lo que en su mente es algo real, aunque en los hechos a menudo sea ficticio.

Desde el punto de vista psicológico, los especialistas argumentan que las causas de la celotipia se encuentran también vinculadas a un nivel de inseguridad personal alto y a una baja autoestima, así como a creencias y falsas expectativas sobre el amor y las relaciones.

¿Cómo se previene?

Evitar los celos patológicos es responsabilidad de quien lo ejerce. A menudo, incluso, se culpa a la víctima de los celos, porque “da motivos para ello”. Esto es un error y en tal circunstancia, la prevención debe basarse en la identificación temprana de una pareja con tendencia a la celotipia, a fin de reconsiderar la conveniencia de la relación. Algunas señales de alerta de una persona con tendencia a la celotipia son:

- Solo desea que la pareja esté con él.

- Sospecha lo peor de la pareja ante cualquier situación, por mínima y absurda que sea. Aún cuando se le compruebe lo contrario, persistirá en su idea de infidelidad.

- Depende emocionalmente de la pareja y hace comentarios extremos sobre sus afectos y emociones.

- Desaprueba los intereses y gustos de la pareja.

- Desea saber con quién habla la pareja, de qué hablaron y qué tanto hablaron.

- Busca controlar las actividades, tiempos, contactos e incluso, cómo se viste la pareja.

- Hace comentarios despectivos de las amistades de su pareja para alejarle de ellas.

- Busca mantenerse en contacto permanente, para saber dónde se encuentra y qué hace. Si no responde los mensajes o llamadas, se altera sobremanera.

- Vigila con desesperación las redes sociales de su pareja.

- Pueden ser personas con tendencia a la depresión y experimentar episodios repentinos de agresividad y confrontación.

