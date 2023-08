Monse: Si me engañas, te mato o me mato. Celotipia

Monse y Juan forman una bella pareja y ambos son exitosos profesionalmente, incluso, los dos tienen propuestas para obtener un mejor puesto en sus trabajos.

Román, el jefe de Juan, pretende retirarse en poco tiempo, y quiere que Juan se quede en su puesto, por lo que le pide tener su propuesta lo más pronto posible, y para que todo esté a tiempo, le asigna a una asistente que él mismo eligió. Se trata de Paulina, una chica recién graduada y que fue su alumna en la universidad.

Ante el anuncio, Román quiere que todos vayan a comer, y aunque Juan ya había quedado con Monse, termina cancelándole, pues sabe que la prioridad en ese momento es su trabajo.

Cuando Monse pretendía irse del restaurante ante la cancelación de su esposo, se encuentra con una vieja amiga con la que reviven viejos tiempos. Ella le recuerda a Monse lo tóxicas que solían ser sus relaciones y lo intensa que se podía poner ella con sus parejas. Sin embargo, Monse le deja saber que actualmente con su esposo no le ha pasado nada de eso.





Ya tarde, Juan llega a su casa y ella le reclama por la hora de llegada, sin embargo, él le explcia lo que sucedió en el trabajo y Monse lo felicita, hasta que comienza a sentir celos cuando le platica que le asignaron una asistente para sacar todo el trabajo a tiempo.

Al día siguiente ambos comen con el papá de Monse, quien pocas veces estuvo presente durante su infancia, y en la actualidad es un hombre lleno de ideas machistas.

Por la mañana, al estar revisando el saco de su esposo, Monse encuentra un anillo de mujer en uno de sus bolsillos, por lo que no duda en llamarle para reclamarle su engaño. Pero en ese momento él no entiende bien lo que está pasando, pues está concentrado en la junta donde presenta sus ideas para el nuevo puesto.

Al llegar a casa, se encuentra con que Monse está bebida y después de que él le explica que sólo encontró el anillo de su asistente y se le olvidó devolvérselo, ella le pide disculpas por pensar mal de él y arruinarle parte de su junta. Sin embargo, al irse a dormir, ella ve su celular y nota un mensaje de Paulina donde sólo felicita a Juan por el éxito obtenido, pero para Monse, es un signo más de la infidelidad de su esposo.

Para celebrar el próximo puesto, Román invita a cenar a Juan con Monse y a Paulina, pues fue parte del triunfo. Al conocer a Paulina, Monse comienza a decir indirectas y le entrega el anillo que estaba en el saco de Juan. Paulina al sdentirse incómoda prefiere irse de la cena y Monse decide beber vino tinto con el pretexto de festejar el ascenso de su esposo.

Al llegar a su casa, Monse va muy tomada y le reclama a Juan su infidelidad, aunque él niega todo, pues no hay nada con su asistente, pero Monse no entiende de razones e incluso termina golpeando a Juan y diciéndole que ‘todos los hombres son iguales’. En cuanto Juan para una de las cachetadas y le dice que no se merece eso, ella le pide perdón, pero ya es muy tarde.

Monse está tan mal, que en la oficina no se puede concentrar e incluso deja ver que podría abandonar su trabajo en cualquier momento, además de que comienza a beber en su oficina. Ya en su casa, Juan intenta hablar con ella para hacerla entrar en razón y decirle que tienen que buscar ayuda para recuperar su matrimonio, sobre todo ella debe buscar esa ayuda.

Ella no soporta que su esposo se haya ido y comienza a beber más y ve la opción de suicidio y tomar pastillas para lograrlo. Al hacerlo, lo único que puede hacer es llamar a su madre en busca de ayuda. Y cuando su mamá llega al departamento, la encuentra desmayada en el sillón.

Ya más tranquila, la lleva con una terapeuta que le explica lo que es la celotipia, de dónde viene, y cómo puede controlarse. Al escuchar todo, Monse se identifica y quiere cambiarlo, por lo que acepta la terapia para comenzar una nueva y mejor etapa en su vida.