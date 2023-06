Asunción: Decidir una vida. Interrupción legal del embarazo.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Asunción: Decidir una vida.

Angélica llega en muy malas condiciones a la clínica donde tabaja Asunción, pues estuvo a punto de perder la vida por ir a una clínica clandestina a practicarse un aborto, pues ya rebasaba las 12 semanas de embarazo para hacer la interrupción de manera legal.



Sus papás le aseguraron a la doctora que no sabían que ella tenía el deseo de interrumpir su embarazo, sin embargo, la manera en que lo dicen no termina de convencerla.

Por otro lado está Diana, quien tiene un matrimonio estable que se habían prometido no tener hijos, sin embargo, se embaraza y él sí quiere convertirse en papá pero ella está muy confundida al respecto, ya que no quiere la responsabilidad de convertirse en madre.

También está el caso de Gabriela, una señora a punto de llegar a los 40 años y ya con cuatro hijos que asiste con Asunción por una molestia interna, pero cuando se pensó que eran miomas, el ultrasonido indicó que era un embarazo, y aunque la doctora Asunción le recomendó la posibilidad del aborto por problemas con los que venía el bebé, ella no estaba segura sobre esa decisión.

La doctora tambien tuvo su propia historia, pues tenía un esposo e hijo que murieron en un accidente que sufrieron en familia, y aunque ella sobrevivió, quedó con heridas que le impiden convertirse nuevamente en mamá, algo que ella desea, pues incluso recurre a métodos para lograrlo pero todos sin éxito alguno.

Asunción descubre que los papás de Angélica le mintieron, ya que ellos no querían que abortara el bebé y la querían mandar a un lugar lejando a tenerlo para luego darlo en adopción, u obligarla a casarse con el papá del bebé para que no se convirtiera en madre soltera. Aunque Angélica no quería ser mamá jóven, tampoco quería regalar a extraños a su bebé.

Sus papás convencieron a un ginecólogo de que alterara la prueba de embarazo y la hicieron creer que tenía más de 12 semanas para que no abortara. Al enterarse, ella se enojó demasiado e incluso quiso terminar con su vida.

Diana pensó bien todo y decidió no tener al bebé aunque su esposo no estuviera de acuerdo, pues la decisión era siya. Su esposo le pidió el divorcio aunque tiempo después recuperaron su relación cuando él entendió que no le correspondía tomar esa decisión a él.

Gaby, por su parte, decidió continuar con el embarazo a pesar de que el bebé venía con malformaciones, pero no quería cargar con la idea de haber terminado ella con la vida de su bebé, y aunque falleció a los pocos días de nacer, su conciencia estaba limpia.

Angélica no pudo interrumpir legalmente su embarazo, pues aunque aún había tiempo para hacerlo de manera correcta, su cuerpo ya estaba muy dañado debido al aborto clandestino que le practicaron. Cuando nació su bebé, quiso darle la vida que se merecía, y lo dio en adopción a Asunción, quien por fin , volvería a ser madre como tanto deseaba.