Lía: Pulso vital. Donación de órganos, tejidos y células.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Lía: Pulso vital.

Lía y su hermano Iván son muy unidos desde pequeños, por lo que en el cumpleaños 18 de Lía, van a festejar a un antro donde les venden bebida adulterada y terminan en el hospital. Aunque Iván se encuentra en cuidados intensivos, los doctores no logran salvar a Lía del gran daño gástrico con el que llegó, por lo que le avisan a su familia de su muerte. Carmen, mamá de Laí e Iván, no puede creer lo que está sucediendo y está desconsolada.



Una enfermera enfocada al área de trasplantes le anuncia a los papás de Lía que encontraron una Tarjeta de donador de órganos entre las pertenencias de Lía, por lo que se respetará su voluntad, pues justo el día de su muerte ella ya tenía la mayoría de edad.

Carmen no lo acepta pero no puede hacer más debido a los 18 años recién cumplidos de Lía. Su exesposo le echa la culpa de la muerte de su hija, pues no pasaba tiempo con ellos por estar en el trabajo; de igual manera se comporta su hijo, quien también la cula or la muerte de su hermana, ya que ese día había quedado de llegar temprano para festejar juntos y tuvieron que irse solos al ver que su mamá no llegaba. Iván decide mudarse por una temporada con su papá.

Carmen no logra conciliar el sueño las noches posteriores, pues no deja de pensar en Lía y su decisión. En sus sueños camina por toda la casa y ve a Lía en su recámara intentando decirle algo, sin embargo, su mamá no puede escucharla. Ante estos sueños, decide ir al hospital y buscar información sobre la o las personas que recibieron los órganos de su hija, ya que con eso, Carmen cree que podrá estar más tranquila y entender cómo pensaba su hija.

Su hijo le aconseja buscar en las cosas, documentos y computadora de Lía información que le ayude a entender la decisión de donar órganos de su hija. Al estar buscando en su computadora, Carmen encuentra el video que Lía grabó sobre los aspectos positivos de donar órganos y encuentra un nombre clave, ‘Ka’, por lo que se da a la tarea de buscar a esa persona.

En su búsqueda, se encuentra con un sitio al que solía ir Lía. Un centro que apoya la cultura de la donación de órganos, del cual, le informan que Lía era promotora. Ahí aprovecha para preguntar sobre ‘Ka’, pero le comentan que tieen mucho tiempo de no ir.

Carmen le cuenta todo a su exesposo y le pide que la acompañe a buscar a ‘Ka’, pues consiguió su dirección y necesita respuestas, ya que teme que Lía haya estado involucrada voluntaria o involuntariamente en una red de tráfico de órganos; sin embargo, él no la apoya y la deja sola.

Al buscar a ‘Ka’ se lleva una gran sorpresa, pues resulta ser una chica que termina siendo la pareja de su hija Lía y por quien estaba tan a favor de la donación de órganos, pues ‘Ka’, llamada Kathia, necesitaba un riñón para continuar viviendo. Su hijo Iván le hizo saber que Lía sólo esperaba cumplir los 18 años para donarle ese riñón que le hacía falta a ‘Ka’ pero ya no lo logró.

Ante todo esto recién descubierto por Carmen, entiende lo que quería su hija y decide hacer todo lo que Lía dejó pendiente, desde la carrera en favor a la donación de órganos, hasta donarle ella uno de sus riñones a ‘Ka’.