Daniel-a: Me equivoqué de cuerpo. Identidad sexual / Transgénero.

Daniel está jugando videojuegos con su amigo Roberto, aunque actualmente vive en Guadalajara, Daniel se tiene que mudar junto a sus padres a la Ciudad de México, pues le han ofrecido un puesto a su padre y es una buena oportunidad laboral. A Roberto le preocupa lo que pueda pasar con su amigo, pues es transgénero y sabe lo difícil que puede ser llegar a una nueva escuela; el acoplarse y la discriminación que puede tener por parte de sus compañeros. Daniel está seguro que no le afectará lo que la gente diga sobre él.

Los padres de Daniel lo han apoyado en todo este proceso, y saben que aunque cambie el panorama familiar, todo esto que hacen es por el bien de su hijo, pues quieren ponerse en sus zapatos ahora que saben que está luchando por su “transición”. Aunque a su madre no le encanta mucho la idea de cambiarse, su padre quiere enfrentarse a este reto familiar que viene.

Cuando llegan a CDMX, nunca imaginaron que la casa que la empresa de José, el padre de Daniel, les pagara una casa enorme y lujosa. De inmediato se acerca Iliana para darles la bienvenida y les entrega un pequeño pastel. En cuanto Iliana ve a Daniel, se queda sorprendida al escuchar su nombre; a leguas se nota que no está de acuerdo con que Daniel esté en una transición, se queda sin palabras.

Daniel le cuenta a su amigo Roberto lo que sucedió con la vecina Iliana, parece no afectarle, pues ya está acostumbrado a que anteriormente ha tenido situaciones parecidas. En cuanto llega a su escuela, la maestra precisamente está dando una clase de Identidad Sexual, cuando lo presentan con sus compañeros de inmediato uno de ellos lo discrimina, pero eso a Daniel no le importa y lo enfrenta con palabras, no es la primera vez que vive algo así y sabe cómo sobrellevar las cosas.

Por más que los ataques siguen por parte de uno de sus compañeros de clase, él los evade y los enfrenta. Ahora se hizo amigo de Rafa, un chico gay que lo molestan solo por el hecho de sus preferencias sexuales. En las canchas de la institución, conoce a Valeria, una chica que le interesa en cuanto la ve, y quien lo defiende de Rodrigo, quien lo ha estado molestando desde que llegó a la escuela. Rodrigo comienza a ponerse celoso de Daniel, pues Valeria, su novia, no deja de mirarlo con ojos de amor y parece que le llama la atención bastante.

Iliana visita a Laura, la madre de Daniel, para hacerle saber que la presencia de Daniel “es un problema” para ellos como comunidad de colonos; Laura, por obviedad, se pone furiosa porque le están faltando al respeto a su hijo y corre de su casa a Iliana.

Valeria se da cuenta de que Rodrigo no deja de molestar a Daniel y eso le enoja demasiado, Valeria decide dejar a Rodrigo con su grupo de amigos y busca a Daniel, parece ser que le agrada mucho estar con él. Daniel le cuenta cómo ha sido su vida, se abre con ella y le relata todo lo que ha sido tener que pasar este proceso tan difícil.

Laura habla con José para relatarle que Iliana discriminó a Daniel, le preocupa que su hijo esté en peligro por lo que le pueda pasar en su nuevo vecindario. Daniel le cuenta a su amigo Roberto lo que ha sido el conocer a Valeria, está muy emocionado y hasta sueña con ella, aunque su sueño dura muy poco porque su madre llega a despertarlo para contarle lo que acaba de pasar en su casa: colgaron un muñeco y les rayaron su camioneta exigiendo que se vayan del vecindario, no les gusta en absoluto la presencia de alguien como Daniel.

Daniel comienza a convivir cada vez más con Valeria y ella le confiesa que él le gusta, que le llama mucho la atención y que tiene que aceptar los instintos que brotan de su ser. Daniel y Valeria se van a casa de ella para tener relaciones y justo cuando están en el acto llega el padre de Valeria, quien se queda sorprendido y enojado, corre a Daniel de su casa y le dice que no quiere volverlo a ver en su casa. El padre de Valeria está tan molesto, al grado de que va a la escuela para sacar a su hija, Daniel queda destrozado, la chica que le gusta ya no estará en la escuela; aunque no es su culpa, él así lo siente.

Los padres de Daniel le dan la opción de irse de regreso a Guadalajara, pero él no acepta, quiere afrontar todos los retos que la vida le presente, pues está seguro de lo que es y de lo que quiere. Daniel se mete a un concurso de Literatura. Aunque por otro lado de su vida, se fue la chica que le gustaba, gana el concurso y se llena de felicidad. Después de 3 años de no saber nada de Valeria, se reencuentra con ella precisamente afuera de su casa, él y ella están felices de poder verse de nuevo y de poder decir abiertamente sus preferencias sexuales.

Si alguna vez has sufrido maltrato, bullying o discriminación por tu orientación sexual, ¡recuerda que tienes derechos! Aquí te dejamos lugares a los que puedes acudir en caso de necesitarlo. Sitios que te apoyan si sufres violencia por tu orientación sexual