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Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Lía: Pulso vital.

Lía muere al cumplir 18 al ingerir bebidas adulteradas en su festejo de cumpleaños. En sus pertenencias encuentran su Tarjeta de donador de órganos.

Por: Carolina Loaiza

Lía tuvo problemas gastrointestinales muy fuertes que la llevaron a perder la vida, al morir, encontraron entre sus pertenencias una Tarjeta de donador de órganos, por lo que se les avisa a los familiares; sin embargo, Carmen, mamá de Lía, no lo entiende, y después de invetigar mucho, termina por aceptarlo y aplaudir la vida de su hija.

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