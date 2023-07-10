Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Lía: Pulso vital.
Lía muere al cumplir 18 al ingerir bebidas adulteradas en su festejo de cumpleaños. En sus pertenencias encuentran su Tarjeta de donador de órganos.
Lía tuvo problemas gastrointestinales muy fuertes que la llevaron a perder la vida, al morir, encontraron entre sus pertenencias una Tarjeta de donador de órganos, por lo que se les avisa a los familiares; sin embargo, Carmen, mamá de Lía, no lo entiende, y después de invetigar mucho, termina por aceptarlo y aplaudir la vida de su hija.