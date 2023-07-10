Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Lía: Pulso vital.

Lía tuvo problemas gastrointestinales muy fuertes que la llevaron a perder la vida, al morir, encontraron entre sus pertenencias una Tarjeta de donador de órganos, por lo que se les avisa a los familiares; sin embargo, Carmen, mamá de Lía, no lo entiende, y después de invetigar mucho, termina por aceptarlo y aplaudir la vida de su hija.