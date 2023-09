Monse: Sueños robados. Violación

Monse es una excelente estudiante de medicina, que gracias a su desempeño, logra que uno de sus maestros la recomiende para un internado en la clínica donde trabaja. Inmediatemente, Monse le llama a su mamá para platicarle la gran noticia y aprovecha para avisarle que irá a casa de una amiga a estudiar esa misma tarde.

En la noche y de regreso a su casa, Monse toma un camión que se descompone a medio camino y baja a todo el pasaje, excepto a Monse, a quien convence de quedarse diciéndole que arreglará rápido el camión y la lleva al metro, sin embargo, le da un golpe en la cabeza que la desmaya y con el que él comienza a abusar de Monse.

Su mamá está muy preocupada y no sabe qué hacer, pues las horas pasan y su hija está desaparecida. Al estar con una veceina, tocan a la puerta y es un hombre que ayudó a Monse a llegar hasta su casa. Monse va desorientada y en shock a´pun por lo que sucedió. Al contar lo que le pasó a su mamá, deciden ir a levantar denuncia para que no quede impune el abusador, pero le recomiendan que se cambie y guarde la ropa con la que llegó en una bolsa de plástico para que tengan las prubas necesarias. Levantan la denuncia necesaria y también le hacen pruebas médicas a Monse para determinar el abuso que sufrió.

Mientras tanto, el chofer del camión se la vive muy tranquilo haciendo su vida como si no hubiera hecho nada, pues tiene una familia. Su hijo, y su esposa embarazada no sospechan nada, ya que su actitud con ellos es de un padre de familia ejemplar. Incluso, le regala a su esposa el celular de Monse que le robó al violarla, y le dice que lo consiguió con un amigo.

Monse comienza a sentirse extraña y decide hacerse una prueba de embarazo, que arroja que en efecto, está esperando un hijo de su abusador. Al ir un día al mercado, se encuentra casi de frente con él, quien en ese momento va con su esposa e hijo. Monse sólo se queda sin respiración y corre a decirle a su mamá, por lo que inmediatamente van a la fiscalía a avisarles que está muy cerca para que puedan detenerlo. Después de mucho, logran que les hagan caso y hacer un retrato de él.

En su inteernado, Monse no aguanta más y le cuenta todo lo que vivió a su maestro. Él le da el contacto de una ginecóloga que la puede orientar con el tema de su embarazo.

En consulta, la ginecóloga le recuerda que puede abortar, pues el bebé es fruto de una violación, además, cumple con el máximo de semanas permitidas para el procedimiento de la interrupción del embarazo. Pero Monse está segura de que quiere tener al bebé, pues al querer ser doctora, piensa en la vida del niño que espera.

Su mamá y Monse logran que el rostro de su agresor salga en televisión para que se levanten más denuncias, si es que hay, y se localice. La esposa de Tadeo, el chofer, ve su cara en la televisión y lo comienza a cuestionar, aunque él niega todo pero ella no le cree. La policía llega por él a su domicilio y se lo llevan mientras su esposa es un mar de lágrimas.

Ya detenido comienza a confesar sus crímenes; todas las mujeres a las que violó y asesinó para que no dijeran nada. La única que sobrevivió fue Monse, quien tiempo después , caminando por la calle, encontró a la esposa de Tadeo con sus dos hijos, y no pensó en detenerse para hablar con ella; le pidió oerdón por haberlo metido a la cárcel, pues sabía que tenían una familia, sin embargo, la esposa le dice que no tiene que pedir perdón, y que ella no sabía nada de lo que hacía su esposo, pues con ellos era una persona muy diferente.