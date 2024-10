Lo Que Callamos Las Mujeres | Juliana, Mónica y Conchita: Kilos

Samantha quisiera estar más tiempo con su mamá, pero ella no puede al estar todo el tiempo trabajando, y sólo pasa tiempo con su nana, quien a pesar de sus intentos, no logra que Samantha se alimente correctamente.

Flavio es un niño que no obedece y suele hacer berrinches y hasta puede ser violento debido a que está muy consentido por sus papás, pues su papá no le presta la atención necesaria, y su mamá, que está más tiempo con él, no lo puede controlar y para que no se enoje, prefiere darle la comida chatarra que él le pide.

Flor es una adolescente que comienza a preocuparse por su físico debido al bullying que le hacen en su escuela, sin embargo, su hermano menor comienza a tener problemas de salud debido a su estilo de alimentación.