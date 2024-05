Lo Que Callamos Las Mujeres | ¿Quién eres tú?

Sofía invita a Nora a su casa por una temporada en lo que busca un trabajo y encuentra una casa. Humberto, esposo de Sofía comienza a hostigar sexualmente a Nora con comentarios groseros, gestos, insinuaciones, etc. Humberto intenta abusar de Nora, pero llega su hermana a tiempo para rescatarla. Sofía no puede creer que Humberto llegara a tanto, ya en el Ministerio Público, una muchacha reconoce a Humberto como su violador. Sofía simplemente no puede creer que estuvo al lado de un hombre tan miserable.