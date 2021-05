Lorena de la Garza reacciona a los comentarios de Horacio Villalobos.

Nuestro querido Horacio Villalobos vivió un enfrentamiento con Lorena de Garza. Y es que, el conductor, confesó que la actriz no debía aplicarse la vacuna contra Covid-19 en Estados Unidos, pues en México comenzarían a vacunar a personas de 50 años de edad, muy pronto.

Horacio Villalobos tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo

Los comentarios de nuestro querido Horacio no fueron del agrado de la artista, quien se manifestó en Instagram con polémicos mensajes homofóbicos y misóginos.

Posteriormente, la artista aclaró que su intención no fue lanzar un comentario homofóbico en contra de Horacio Villalobos.

“Se tachó de homofóbico mi comentario hacía él por referirme como si fuera una mujer. Lo siento, no fue con intención, pero no me gustan sus modos. Ojalá esa sabiduría que tiene se usara para bien. Comprendo que es su personalidad y estilo”, expresó.

Además, la actriz dejó claro que no tiene problemas con su edad y se siente muy orgullosa de ser una mujer adulta.

“La gente ha malentendido el asunto de la edad. Yo no me avergüenzo de mi edad, tengo 45 años muy bien vividos. Es la manera en la que el señor habló del asunto de la vacuna, yo comenté que me iba a vacunar en Estados Unidos. Fue como sarcástico y como si yo fuera tonta”, concluyó.

Nuestro querido Horacio Villalobos confesó que tampoco quiso herir los sentimientos de Lorena de la Garza

Fue esta mañana, durante nuestro programa Venga la Alegría, donde Horacio Villalobos aclaró la polémica que se suscitó con Lorena de la Garza.

“Yo tengo un tono de decir las cosas, pero jamás la ofendí. Estoy muy feliz de la edad que tengo y no tiene nada de malo ser más joven o viejo. Me dijo ‘Señora ya siéntese’, eso es misógino porque pareciera que todas las mujeres son impertinentes. Me dijo que no tenía talento y era mal conductor”, concluyó nuestro presentador dándole carpetazo a la polémica.

