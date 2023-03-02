Ricardo Casares reveló cómo es su mujer ideal para su vida.

Nuestro querido Ricardo Casares se ha convertido en uno de los conductores de televisión más carismáticos y queridos de la televisión mexicana. Su participación todas las mañanas en Venga La Alegría se ha vuelto fundamental junto a los millones de televidentes del matutino.

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Sin embargo, su gran popularidad ha ocasionado muchas incógnitas en sus seguidores, mismas que fueron contestadas en una emisión más de ‘De lo que UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien nuevamente logró revelar los secretos de su invitado.

¿Cómo sería la mujer ideal para Ricardo Casares? Una de las grandes preguntas para sus fans es la situación sentimental de Ricardo Casares, quien por muchos es considerado uno de los solteros más codiciados de México.



Y es que le compartió a Carlos Chicken Muñoz que con su experiencia se ha convertido en una persona muy mañosa en temas de relaciones sentimentales.

Soltero sí soy, soy muy mañoso, soy muy mañoso, ya viví dos veces, ya tuve dos relaciones importantes en la vida, largas por así decirlo. No me casé, pero me separé dos veces

Nuestro querido ‘Chicken’ insistió en que la tercera puede ser la vencida, a lo que Ricardo Casares respondió: ‘Yo estoy de acuerdo, pero ya te la piensas más, es dolorosa una separación’.

Luego de aclarar el tema de su soltería, Ricardo Casares reveló que liga por medio de las redes sociales usando una aplicación. si bien es famoso, aseguró que no es Luis Miguel.

Reveló que tiene su cuenta verificada, para evitar que las personas piensen que es un perfil falso, tal y como pasa con muchas otras personalidades. Además, le explicó el proceso a Chicken, ya que es una persona casada.

Te voy a decir una cosa, vivimos en la época de la tecnología. Tengo mi Bumble. Es parte de las cosas que la gente casada como tú, hay mucho casado, buena como tú, no sabe, el teléfono te lee la jeta, entonces te pone una palomita de que estás verificado o no..., tengo mi cuenta verificada

Ep. 43: Ricardo Casares liga en redes sociales “Tengo mi cuenta verificada”.

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El conductor se sintió muy incómodo con la pregunta de 'Chicken', quien quería saber el tipo de mujer perfecta para Ricardo, quien aseguró que no tiene un tipo, pero busca ciertas características.