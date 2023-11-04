Lotería del Crimen: ¿Cómo y cuándo ver el estreno de la segunda temporada?

TV Azteca ha tenido un compromiso muy grande con sus millones de televidentes, ya que siempre ha buscado la forma de llevarle a sus hogares la mejor programación y entretenimiento.

Por ese motivo, han regresado las grandes producciones a nuestra casa, donde hemos realizado una de las series policiacas más impresionantes de los últimos años, Lotería del Crimen, fue un gran éxito en su primera temporada.

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Tras la gran aceptación de los televidentes, la serie regresa con una segunda temporada para poder brillar nuevamente en la señal de Azteca Siete.

¿Cuándo empieza la segunda temporada de Lotería del Crimen?

Todas las emociones de la segunda temporada de Lotería del Crimen, las podrás seguir, desde el próximo lunes 6 de noviembre, donde los detectives van a resolver una cantidad impresionante de crímenes que solo los mejores pueden.

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 2 de Lotería del Crimen?

El misterio de cada uno de los episodios de Lotería del Crimen, los puedes ver por medio de la señal de Azteca Siete, donde se transmiten las mejores series. La cita es a las 21:30 horas, donde la UNIC te va a sorprender con sus múltiples habilidades.

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El reparto de la segunda temporada de Lotería del Crimen

Arnoldo Picazzo (Eligio Enciso), Tamara Niño de Rivera (Sofía Salabeth), Lupita Sandoval (Marieta Martínez), Claudio Lafarga (Bruno Barraza) y Francisco "Pakey" Vázquez (Ricardo Romero), una de las incorporaciones más esperadas, es la de Sara Maldonado, quien a va a hacer el papel de Ariel Aragón.