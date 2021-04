Lucía Méndez asegura que rechazó a Luis Miguel, ¡que lo traía loco!

Lucía Méndez fue uno de los grandes amores de Luis Miguel, ¡confesó que incluso el cantante le decía que era el amor de su vida! Te contamos.

“El Sol de México”, Luis Miguel, sin duda ha tenido muchos amores, ¡pero no sabíamos que el amor de su vida fue Lucía Méndez! Y es que la artista confesó que él mismo se lo dijo, ¡incluso ella se dio el lujo de rechazarlo! Te contamos los detalles.

Te puede interesar:¿Por qué hubo una rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro?

Lucía Méndez fue el amor de la vida de Luis Miguel.

La bella Lucía Méndez aseguró que Luis Miguel le confesó que ella era “el amor de su vida”. ¡Zaaaaz! En el programa “Mimí Contigo”, contó que Mickey estaba tan enamorado de ella, que años más tarde le reclamaba por haberlo dejado. Normalmente, el cantante es el que termina sus relaciones, pero Lucía Méndez presumió ser de las pocas mujeres que lo ha tronado. ¡Sí, al parecer se dio el lujo de batear al “Sol”!

Recordemos que tuvieron un corto pero intenso romance, ¡y no les importó la diferencia de edad! Pues cuando se conocieron, ella tenía 40 y él 28. ¡Luis Miguel no respetaba edades, era un rompe corazones! Pero con el tiempo, ese fue el factor para que la actriz decidiera dejarlo.

“No puedo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, nunca en mi vida me atreví a hablarle. Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir.” Dijo Lucía, pues al parecer Luis Miguel no tomó bien la separación.

“Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él, nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres, de uno guapo, pasé a uno feo. Lo dejé por él.” Continuó diciendo Méndez

Muchos comentaron en redes sociales que no le creen, ¡que solo intenta hacerse fama! ¿Será? Lo que nos consta a todos es que sí tuvieron un romance, ¡suertuda!

Te puede interesar: Luis Miguel lleva más de un año sin pasar pensión alimenticia a Aracely Arámbula, ¿se le acabó el dinero al Sol?