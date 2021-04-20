Luis Miguel lleva más de un año sin pasar pensión alimenticia a Aracely Arámbula, ¿se le acabó el dinero al Sol?

Pese al éxito que está teniendo la segunda temporada de la serie que cuenta su vida, Luis Miguel tiene al menos un año sin pagar la manutención de sus hijos, así lo indicó el abogado de Aracely Arámbula.

En días pasados, el abogado Guillermo Pous confirmó en el programa Ventaneando que todos los gastos de los pequeños Miguel y Daniel corren completamente por parte de su mamá, la actriz Aracely Arámbula, quien ha tenido que recurrir a su fondo de ahorro ante la negativa del cantante para cumplir con sus obligaciones de padre.

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De acuerdo con el licenciado, el “Sol de México” ha incumplido con sus obligaciones monetarias desde el 2020 y todo lo que va del 2021.

Al ser cuestionado sobre qué dice la parte de Luis Miguel, Pous indicó que la respuesta del abogado es que “No hay forma de pagar en este momento”.

Sobre qué es el proceso que sigue para el cantante, el representante legal de Aracely Arámbula indicó que la intención es no llegar a los tribunales, por lo que buscarán negociar con Luis Miguel para que pague el porcentaje necesario para cubrir los gastos de sus dos hijos.

EXCLUSIVA. Aracely Arámbula confiesa que la historia que vivió con Luis Miguel fue hermosa y sus hijos provienen de un gran amor.

“Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones. La demanda se presentaría en tribunales y esta se realizará dependiendo el domicilio donde se encuentre el señor”, mencionó.

Al preguntarle sobre si el intérprete de “La incondicional” convive con su hijos Miguel y Daniel, Pous indicó que no tiene esa información y que no tenía autorización para hablar sobre esa relación familiar.

Cabe destacar que la actriz ha mantenido la vida de sus hijos muy alejada de los escándalos y de la vida pública que tiene tanto ella como su padre, es por ello que a sus 12 y 14 años casi no hay imágenes ni información de ellos, pues hay un total hermetismo.

¡Aracely Arámbula deja claro que ella mantiene sola a sus hijos y Luis Miguel no le da ni un solo peso!

