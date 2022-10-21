Carlos Bremer confirma conciertos de Luis Miguel el siguiente año.

Luis Miguel viene con todo en 2023, así lo hizo saber el empresario regiomontano Carlos Bremer a un grupo de mujeres con las que compartió una plática de empoderamiento, y que moría por saber si la gira con la que el cantante aparecerá el año próximo, es un hecho.

Bremer comenzó por contarles cómo comenzó su acercamiento con el llamado Sol: "A él se le apoyó cuando estaba en su punto más delicado porque es un héroe de México y de alguna manera había que tratar de salvar eso".

"Yo le dije 'necesitamos salvarte de tus problemas, vamos a hacer un plan para que te recuperes poco a poco, tienes que trabajar muy duro'. Él fue quien lo hizo, yo hice el puro plan", dijo sobre los antiguos problemas de Luis Miguel.

Y fue hace un mes, cuando Luis Miguel le confirmó su gira de conciertos el próximo año: "Hablé con él hace un mes, estuve hablando cuatro horas con él desde España. Solo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023", dijo Bremer desatando el grito de las asistentes.

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Carlos Bremer anuncia otra importante sorpresa

Pero la sorpresa que Bremer dio es que también trabajará muy de cerca con Alejandro Fernández: "Cené en la casa de Alejandro Fernández porque quiere hacer una alianza, se quiere lanzar de empresario para desarrollar cosas muy padres en México".

En entrevista exclusiva antes de partir del evento, Bremer abundó sobre esta colaboración con el hijo del recordado Vicente Fernández.

"Quiere que yo sea su consejero, pues trae unas ganas enormes de apoyar a México con proyectos muy importantes y dar empleos. Entonces conmigo cuenta al 100%", dijo a las cámaras de este programa.

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