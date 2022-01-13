Lucila Mariscal reveló que fue contratada por personas muy peligrosas.
La actriz Lucila Mariscal abrió su corazón con Ventaneando y contó cuando su show fue contratado por personas peligrosas.
A diferencia de otros famosos que se deslindan de haber conocido o trabajado para algún capo de la mafia, Lucila Mariscal comparte con Ventaneando las ocasiones que fue contratada para presentar su espectáculo a este tipo de personajes.
Una va a trabajar, no va a hacer amistad con las personas. Una va a trabajar, la solicitan y le pagan lo que una dice. Ojalá que salieran de ‘esos’ diario porque ellos se divierten y a una la ayudan
Lucila recordó las extravagantes casas que visitó durante sus años más prósperos.
Pagaban bien, eso sí. A mí me pagaban lo que yo les decía que cobraba. Una vez me invitaron a trabajar a los 15 años de la hija de uno de ellos y a un cumpleaños de su esposa; tienen familias como todos nosotros
Era una casa con pilares de mármol; una cosa increíble e impresionante. Entrabas y todo carísimo, pero de mal gusto…
La actriz reveló que trabajó para tres personas peligrosas de los años ochenta y recordó esa época como de gran bonanza económica en su vida.
Yo llegué a tener mucho dinero, bendito Dios. Ya conocí que se siente tener dinero para todo, que no te falte absolutamente nada y que a los demás tampoco
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¿Cuánto dinero ganaba Lucila Mariscal en sus años de bonanza económica?
Lucila Mariscal también recordó con Ventaneando cuánto cobraba por presentación.
Desde 80 mil, 90 mil, llegué a ganar 100 mil pesos con los señores estos que trabajan en el polo blanco. Yo llegué a ganar mucho dinero, pero se me fue
Lucila se arrepiente de no guardar dinero para su vejez, pues ahora pasa por momentos económicos complicados.
Una no piensa en que vas a dejar de ganar, en que vas a envejecer, que va a cambiar tu vida y tu trabajo también. Una no piensa en eso
No guardas para tu futuro y para tu vejez. Nada es eterno; todo tiene un principio y un fin
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