Luis Enrique Guzmán afirma que sigue feliz junto a Mayela Laguna.

Hace algunos días el cantante Enrique Guzmán reveló que su hijo Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna ya no estaban juntos y se habían vuelto a pelear a pesar de que hace apenas unas semanas atrás la pareja confirmó su reconciliación; sin embargo, el también hijo de Silvia Penal aclaró esto en exclusiva para Ventaneando.

“Mi papá contesta muchas cosas sin saber mucho porque también está clavado en su rollo, en su carrera, en su OTI y ta ta tá... y no estaba muy bien enterado, yo sí le dije que estaba ya en buenos términos con Mayela, pero igual y él no lo entendió”, declaró Luis Enrique Guzmán.

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“Yo estoy feliz, estamos felices los tres, mi hijo, Mayela y yo, estamos amueblando un departamento ahí cerquitita de donde está la pizzería para que ella esté muy a gusto y no tenga ni siquiera que manejar y estamos sacando adelante la familia”, añadió.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán de su hijo Apolo? El hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal se desvivió en halagos hacia su hijo Apolo, asegurando que heredó el talento de ambas dinastías, la Guzmán y la Pinal.

“Apolo ya está más despierto, es un niño inmenso y va a cantar ahora el sábado 10, creo que hay un festival navideño y él es el que mejor canta, el que se pone hasta adelante, el que baila y todo y no le tiene miedo al escenario”, recalcó.

Por último, Luis Enrique Guzmán adelantó dónde pasará las fiestas navideñas: “Vamos a pasar la cena aquí, bueno una de mis hijas se va a Europa con la familia de su galán, pero la cena del 24 siempre la hacemos aquí y el 25 es el recalentado, que es cuando los amigos de mi mamá vienen, los que le quedan tristemente porque se le han muerto muchos de sus amigos”.

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¿Cómo anunciaron su reconciliación?

"Estamos buscando la paz y la reconciliación. La verdad es que queremos estar un poquito lejos de los chismes y de las mentiras que se andan diciendo de nosotros. Queremos materializar un buen ambiente familiar para Apolo”, declaró el hijo de Silvia Pinal.

“Sí fue difícil. Fue un año terrible para los dos, tanto él sufrió mucho, como yo sufrí mucho. Cuando uno está muy enojado, triste o decepcionado, tomas decisiones equivocadas y haces cosas de las que después te arrepientes. Cuando amas y quieres se perdona, teníamos que separarnos para que esto funcionará”, añadió Mayela.

