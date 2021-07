Alejandra Ávalos revela si predicción que la une a Luis Miguel ya se cumplió.

A principios de junio de este mismo año, Alejandra Ávalos se dijo emocionada por la predicción de una famosa vidente cubana. La artista, de 52 años, fue notificada sobre su posible reencuentro con Luis Miguel en los próximos meses.

“Me hace sentir muy contenta, me dijo ‘en menos de 5 meses, Luis Miguel te va a buscar’ y siempre será para mí un privilegio tener la oportunidad de estar junto a Luis Miguel y platicar con él”, confesó la capitalina para los medios de comunicación.

Ahora, la controversial artista mantuvo un segundo encuentro con la prensa, donde confesó que aún no se hace realidad la mencionada predicción.

“Todavía no, no he tenido oportunidad. Yo creo que en algún momento si se da esa situación, lo haremos privado. No creo que salgamos a ningún lugar. Él se encuentra en Acapulco, lo cual es más probable, pero no está en una situación adecuada, porque sufrió una caída. Ahora no es el momento”, subrayó.

La artista puso a disposición su número telefónico por si el intérprete de La Bikina desea regresar a su vida.

“No tengo su número, pero él sí puede contactarme cuando quiera porque yo tengo mis teléfonos a la luz y también mis redes sociales. Es algo privado que tenemos que hablar él y yo”, reveló.

Además, Alejandra Ávalos culpa a los medios de comunicación por tergiversar información de su amistad con Luis Miguel.

“No sé si él no quiere hacer caso a las notas que salen en los medios digitales. A veces es difícil desmentir ciertas notas que se tergiversan, entonces es mejor hablar en persona y en buenos términos. Debemos reencontrarnos bonito”, expresó.

Alejandra Ávalos responde a sus detractores con contundente mensaje

Alejandra Ávalos ha sido criticada por sus inesperados comentarios sobre otras figuras del espectáculo. En su momento, se dijo el amor de la vida de Luis Miguel y la íntima amiga del fallecido José José.

Los comentarios de la artista no fueron bien recibidos por el público mexicano, quien acusó a Alejandra Ávalos de buscar fama a costa de otros reconocidos cantantes.

Ante la ola de críticas, la capitalina confiesa que el público es el único interesado en conocer los detalles de su vida sentimental.

“No estamos aquí para inventarlo, pero se ha vuelto de repente de interés mediático. A mí me dicen ‘¿Para qué hablas de Luis Miguel?’. Yo les digo que los medios de comunicación me lo están cuestionando porque la gente tiene interés y curiosidad. Que no se preste a malentendidos o que me quiero colgar de su fama, esa es una situación absurda”, expresó.

