¿Luis Miguel podría ir a prisión por no pagar pensión?

¿Por qué a pesar de ser un asunto familiar, Luis Miguel fue citado a comparecer este miércoles en la Fiscalía General de la República (FGR) por el reclamo de la pensión alimenticia que le debe desde 2019 a Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos? Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina que busca exhibir y castigar a los deudores alimentarios, lo explica detalladamente a Ventaneando y confirma que el cantante podría ir a la cárcel de no cubrir el adeudo.

¿Luis Miguel podría ir a la cárcel por no pagar la pensión a sus hijos?

“Se agotó el proceso civil, el señor debe 48 meses y la legislación mexicana te da la opción de iniciar otro proceso que es la judicialización, en esta ocasión es la Fiscalía quien cita a Luis Miguel para dar seguimiento a este proceso que implica la cárcel si el señor no paga, si el señor no presenta en dado caso un justificante médico o algún justificante que tenga una validez, la autoridad judicial podrá hacerlo por exhorto y el señor tiene que pagar sí o sí, o se le estará buscando para ir a la cárcel”, dijo Diana Luz Vázquez.

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“La ley contempla 90 días, a partir de la emisión de la sentencia para que seas considerado un deudor alimentario. Sin embargo, también existe otra opción agotando los 90 días, a partir de una sentencia, que obviamente ya tiene que existir del pago del adeudo para poder ir tú a fiscalía y solicitar la intervención directa del poder judicial para que se haga valer la ley, que en México va desde los 6 o 8 años de prisión, y que contemplará también el monto de la deuda".

"Lo que ha hecho el abogado de Luis Miguel es alargar procesos, cansar a la mamá y no solo es la parte económica, hemos dicho que el abandono paterno también contempla el abandono emocional de los hijos”, agregó.

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¿Qué pasa con el pago que ya hizo Luis Miguel? ¿Qué pasara si Luis Miguel desacata el mandato de la ley y sigue sin comparecer en la Fiscalía, tal como ocurrió este miércoles? La letrada aseguró que “si el señor no presenta un justificante médico con validez jurídica, tendrá que volver a hacer la Fiscalía el exhorto para que el señor se presente”.

Respecto a la versión que el cantante ya entregó dos billetes de depósito por cerca de 15 millones de pesos cada uno para cubrir su deuda, Diana Luz argumentó que “lo que hace Luis Miguel es emitir un supuesto billete que lo deja en el juzgado, de una parte de la deuda, ni siquiera liquida la deuda que tiene de la pensión alimenticia. Son artilugios legales para comprobar que hay buena fe o buena intención de pagar y no vaya a la cárcel”.

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Por último, adelantó que ella y otras madres que se enfrentan a deudores alimentarios podrían asistir a los próximos conciertos que Luis Miguel ofrecerá en la CDMX para montar un tendedero y exhibir su irresponsabilidad frente a sus fanáticos.

“Nos gustaría tener un acercamiento con Aracely Arámbula, que sepa que cuenta con nosotras. Son derechos de los niños a convivir con su padre y son los derechos de los niños recibir una pensión alimenticia. Cantará muy bonito, qué bueno, el Rey del Sol, pero lo cierto es, que este es el ejemplo vivo de cómo romantizamos, idealizamos… Veo en Aracely una mamá que ya se hartó del abandono, que se hartó”, finalizó.

¿Cuál es la multa para un deudor alimentario en la CDMX?

En la Ciudad de México, la multa que un deudor de pensión alimenticia enfrenta en caso de cumplir con su obligación es de 3 a 5 años de cárcel y de 100 a 400 días de multa, de acuerdo al Poder Judicial de la CDMX.

También se establece que aquellos deudores alimentarios que argumentan insolvencia con el propósito de no pagar la pensión, así como los que no declaran sus bienes o el total de los ingresos, están incurriendo en un delito cuya pena es prisión.