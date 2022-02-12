Crean marca de ropa en honor a la desaparecida mamá de Luis Miguel.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Alex Basteri sobre los próximos homenajes que se llevarán a cabo en torno a la vida y obra de su mamá Marcela Basteri.

El empresario y hermano de Luis Miguel confesó que saldrá a la venta la marca de ropa Basteri Collection, cuyos diseños se caracterizarán por una franja roja que representa la arteria más cercana al corazón.

Es hacer algo honorífico a alguien que tú amas y que siempre has querido toda la vida… empezamos con la idea de hacer algo honorífico que tuviera que ver con la memoria de ella, quien es tan importante en mi vida

Decidimos hacer algo especial… un homenaje que a ella le haya significado tanto, como la ropa y hacer diseños

Alex Basteri reveló en exclusiva a Ventaneando que tiene un gran equipo trabajando detrás de la marca Basteri Collection.

Nos asesoramos y de la nada empezaron a salir ideas de gente experimentada, gente profesional… están casados con la marca y creen en lo que estamos haciendo. Tengo que aliarme con expertos

¿Luis Miguel está enterado del homenaje a su mamá?

Alex Basteri confiesa si sus hermanos están enterados de la nueva marca de ropa inspirada en la memoria de Marcela Basteri.

Mis hermanos están enterados de este negocio, tienen conocimiento total, pero yo soy quien representa esta idea. Están involucrados moralmente, tienen apertura total…

La idea del logotipo es una idea que tiene las dobles ‘B’ de los Basteri, también tiene una ‘H’ de hermanos. Es la intención de unir a los hermanos. No tenemos 15 años, cada quien tiene una vida y nos respetamos mucho. Yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar

El hermano de Luis Miguel habla de las emociones que han surgido creando Basteri Collection.

Estoy reviviendo cosas que tenía tapadas gracias a esta eventualidad. Empiezo a sentir una emoción especial de extrañar. No es una cuestión de negocios es una cuestión de corazón

También te puede interesar: Marisela revela por qué no puede cantar de nuevo con El Buki.

