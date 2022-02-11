Marisela revela por qué no puede cantar de nuevo con El Buki.

Ahora que Marco Antonio Solís, El Buki, se ha reencontrado con sus antiguos compañeros de agrupación, Marisela no descarta volver alternar con él en un escenario, aunque aclara que no es ella la que ha obstaculizado ese encuentro sino alguien más, a ver si ustedes adivinan de quién se trata.

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Yo soy amiga de mis ex, bueno menos de uno que no me dejan, soy amiga de todos mis ex. Bueno, hay amistad, pero hay una tóxica que no me deja, yo no sé qué pasará en esa relación, tan bonitos que son ellos, tan felices que los veo, no sé por qué, ¿cuál es el problema?, lo pasado, pasado, ya pasaron muchísimos años

Yo tenía 14 años, tú sabes, ya pasaron muchos años, iba a cumplir 15 años cuando yo era novia de Marco Antonio Solís

Marisela reveló si fue Marco Antonio Solís quien le dio su primer beso y las aventuras que tuvo con el cantante.

¿Tú crees que me va a dar mi primer beso?, yo era tremenda, tenía novios en la escuela, un montón. Pero no, me dio muchas cosas por primera vez, obvio, pero todo bien. Aprendí muchas cosas de Marco Antonio Solís, a ser más mujer, cositas ricas

Marisela ya intentó cantar junto a Marco Antonio Solís

Y reveló que, en algún momento, ella le envió un mensaje al cantante para volver a trabajar juntos.

Yo creo que, a nuestra edad, a nuestra experiencia y a nuestro nivel, podemos decidir solitos, no tenemos que andar con rodeos. Ya no se trata de un romance, ni de una pareja, se trata de música y cuando me inviten, ahí estaré. Yo ya hice la invitación y no me la aceptaron, así que ahora les toca a ellos

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Marisela está iniciando una extensa gira por México en varios estados, por lo que dejó esta invitación para el público de Ventaneando.

